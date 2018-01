"Trebuie sa transam lucrurile, ca sa nu grevam guvernarea. (...) Este o ingrijorare generata de aceasta disputa publica dintre premier si ministrul de Interne. Cand un guvern este politic, sustinut de o majoritate parlamentara, orice face Guvernul trebuie sa stie si majoritatea parlamentara.

Corect este ca un premier sustinut de o alianta, asa cum este Guvernul Tudose, decizia sa fie luata in forurile de conducere. A aparut acest caz oribil cu presupusul pedofil, care ar fi trebuit transat foarte rapid, astfel incat o institutie de importanta Politiei sa fie in perfecta stare de functionare in orice moment.

Trebuie realizata urgent o ancheta, vazut cine a tolerat mentinerea acestui politist si lucrurile mergeau mai departe. De ce s-au amanat nu inteleg. Noi ne-am fi asteptat toti ca in momentul in care a aparut cazul sa fie o discutie intre premier si ministrul de Interne, care sa duca urgent la o ancheta si toti cei responsabili sa plece", a afirmat Ecaterina Andronescu la Digi24.