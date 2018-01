Stanescu a afirmat ca nu a avut discutii cu liderul social-democrat pe aceasta tema si ca nici nu isi doreste aceasta functie.

"E o diversiune, o manipulare. Niciodata presedintele Dragnea nu a discutat ca eu sa fiu propunerea de prim-ministru. In al doilea rand, sa stiti, am o varsta si colegii ma stiu ca sunt un om serios si nu imi doresc acest lucru. Deocamdata, Guvernul Romaniei functioneaza, avem un prim-ministru, Mihai Tudose. Cine manipuleaza si duce diversiunea in aceasta zona nu cred ca face bine si nu ne face bine nici ca partid, nici ca tara", a precizat Stanescu, citat de hotnews.ro.