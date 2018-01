"Am avut o discutie si la Vaslui si la Bacau si la Suceava cu membrii de partid, cu primarii, cu viceprimarii, cu presedintii de consilii judetene. Au fost discutii bune, in care oamenii spun ca partidul e important sa ramana unit, sa nu cedam in fata nimanui, ca sa ne atingem obiectivele spuse in campania electorala si anume: romanii sa traiasca mai bine, sa aiba bani mai multi in buzunare, sa fie un mediu de afaceri mai atractiv si in alte planuri sa facem tot ce ne sta in putinta ca acolo unde nu e randuiala sa punem randuiala si sa continuam cu modificarea legislatiei, pentru a stopa cat mai mult abuzurile", a declarat presedintele Camerei Deputatilor, citat de stirileprotv.ro.

Chestionat daca se impune demisia ministrului de Interne sau daca ar fi oportuna o demisie a prim-ministrului, raspunsul liderului social-democrat a fost: "Am spus ca nu ma bag si nu comentez in aceasta perioada nimic".