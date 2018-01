"Sa vii la Iasi dupa ce ai ignorat, inclusiv in acest an, un proiect atat de important pentru regiunea Moldovei precum autostrada Iasi - Targu Mures, si sa faci acest tur prin Moldova cand ti-ai batut joc de toate judetele si ai dat firimituri pe ici pe colo, ai dus toti banii in sud, eu cred ca este cel putin neinspirat, daca nu chiar riscant", a declarat europarlamentarul Catalin Ivan.

Aflat la Iasi pentru a participa la discutiile organizate privind constructia autostrazii A8, Catalin Ivan a afirmat in ceea ce priveste intalnirea liderului PSD, Liviu Dragnea, cu social-democratii din zona Moldovei ca "probabil ca Dragnea o sa ajunga si pe la Cuvioasa Parascheva".

"Nu cred ca o sa-l ajute foarte mult, pentru ca in PSD in acest moment se pune o singura intrebare: tinem programul de guvernare in continuare viu si ce am promis oamenilor facem, ceea ce inseamna ca avem nevoie de un guvern cu oameni competenti care sa faca treaba si atunci Mihai Tudose trebuie sa fie lasat sa-si faca echipa, ori sunt mai importante poftele personale ale lui Dragnea si toata armata aceea de incompetenti, majoritatea de la Teleorman din actualul guvern trebuie sa plece", a declarat europarlamentarul.

Potrivit acestuia, guvernul "a fost facut de Liviu Dragnea pentru Liviu Dragnea". In opinia sa, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ar trebui sa demisioneze din functie "daca ministrul i-o cere".

"Acest guvern, va aduc aminte, a fost facut de Liviu Dragnea, pentru Liviu Dragnea. Sevil Shaaideh a controlat 80% din fondurile Romaniei pana cand Mihai Tudose a dat-o afara din guvern, peste 70 de secretari, directori de agentii nationale, ministri cu functii importante in aparatul de stat sunt de la Teleorman si nu sunt nici pe departe toti competenti. Va dau un singur exemplu. Doamna Carmen Dan, care poate este o femeie extraordinara, dar nu are nici experienta, nici greutatea, nici pregatirea necesara sa conduca un minister atat de greu cum este cel de interne. Nu ar fi trebuit sa fie din start acolo, cu atat mai mult ar fi trebuit sa plece daca ministrul i-o cere", a declarat Catalin Ivan.

El a afirmat, totodata, ca puterea liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost diminuata in partid.

"Liviu Dragnea de cateva luni bune nu mai conduce partidul efectiv. Va aduc aminte un singur episod. E vorba de acea rezolutie ciudata de lupta a partidului cu statul paralel, cand Dragnea ne-a rugat pe toti pesedistii sa iesim cu mic cu mare sa facem un miting ca sa aparam tara de statul paralel. Ati vazut un miting macar de 100 de oameni, nu de 50.000? Eu cred ca partidul a dat un mesaj foarte clar ca nu mai gireaza si nu mai sustine absolut orice ineptie vine din partea lui Dragnea", a declarat europarlamentarul Catalin Ivan.