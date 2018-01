Premierul Mihai Tudose a exclus joi orice dialog cu privire la autonomia unei parti din tara noastra, precizand ca aceste discutii sunt in afara legii.

"Am transmis ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag. Nici nu poate fi vorba de o astfel de autonomie pentru secui", a declarat premierul, potrivit Digi24.ro.

MAE din Ungaria a decis astfel sa il convoace pe ambasadorul roman la Budapesta, in semn de protest.

Formularea premierului este socotita de ministrul de Externe ungar, Peter Szijjarto, drept inacceptabila.

"In calitate de roman si de prim-ministru, refuz orice dialog legat de autonomia unei parti a Romaniei. Este o incalcare a Constitutiei acestei tari, care garanteaza, inca de la primul alineat, unitatea si indivizibilitatea statului roman. Discutiile despre autonomia Tinutului Secuiesc sunt in afara legii si nu merita luate in seama", a mai spus premierul Mihai Tudose, joi seara.