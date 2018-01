"In calitate de roman si de prim-ministru, refuz orice dialog legat de autonomia unei parti a Romaniei. Este o incalcare a Constitutiei acestei tari, care garanteaza, inca de la primul alineat, unitatea si indivizibilitatea statului roman.

Discutiile despre autonomia Tinutului Secuiesc sunt in afara legii si nu merita luate in seama, reprezentand doar o incercare de destabilizare a unitatii Romaniei in anul Centenarului", a scris Mihai Tudose pe Facebook.