"Bravo, Carmen Dan, sah mat! Ca membru vechi al partidului meu, PSD, solicit intrunirea de urgenta a CEX -ului, pentru a hotari daca, dupa iesirea necontrolata si nestatutara a premierului Tudose, mai sustinem echipa Tudose-Ciolacu la guvernare si daca dupa iesirile repetate in massmedia, contrare pozitiilor partidului, si insubordonarea fata de deciziile partidului, mai pot fi mentinuti in functie, acesti doi colegi, care nu au inteles nici in ultimul ceas, ca nu au ajuns prin niciun concurs in aceste functii, ci au fost pusi acolo de catre partid si ca sa realizeze programul partidului", afirma deputatul Radulescu, in mesajul postat joi seara pe pagina sa de Facebook.

El adauga ca echipa Tudose-Ciolacu a afectat imaginea PSD in randul electoratului social-democrat.

"Gravitatea sustinerii sefului Politiei Romane, care e vinovat de foarte multe lucruri (care au culminat cu pedofilul politist, cunoscut de catre acest domn Despescu), asumat de colegul Ciolacu, ma determina sa solicit CEX -ului cat si colegilor parlamentari PSD retragerea sprijinului politic pentru echipa formata din colegii nostrii Tudose-Ciolacu, pentru afectarea imaginii partidului nostru in randul electoratului PSD, pentru scandalurile repetate in spatiul mediatic, pentru atacurile repetate impotriva unor colegi ministrii (Rovana Plumb, Sevill Shaideh, Carmen Dan, Olguta Vasilescu, Gabriela Firea ), pentru insubordonarea fata de deciziile partidului si fata de Presedintele partidului, pentru nedemiterea consilierului personal al premierului Tudose, domnul Piperea, care a cerut schimbarea presedintelui Dragnea si pentru neasumarea legilor justitiei. Nu am castigat simpatia a milioane si milioane de cetateni ai Romaniei ca niste colegi sa ne faca sa pierdem in fiecare zi si sa ne afecteze sistematic imaginea", mai spune deputatul PSD.