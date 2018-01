Tudose, reactie pe Facebook fata de declaratiile lui Carmen Dan

Premierul Mihai Tudose afirma, pe pagina sa de socializare, ca la ora cand a anuntat, in sedinta de guvern de miercuri, ca nu il demite pe chestorul Bogdan Despescu, toate televiziunile titrau ca chestorul Catalin Ionita nu doreste sa fie noul sef al IGPR, situatie in care nu intelege afirmatia ministrului de Interne Carmen Dan ca anuntul sau l-ar fi facut pe Ionita sa se razgandeasca in privinta propunerii de a ocupa aceasta functie.