"Am aici dovada acceptului exprimat de chestorul Catalin Ionita pentru ocuparea functiei de sef al Politiei Romane, in situatia in care premierul ar fi decis sa accepte propunerea de eliberare din functie a chestorului Despescu. Acest acord a ajuns si la domnul prim-ministru. Sintetizand, avem pe de o parte, documente si pe de alta parte, vorbe. Acordul a fost semnat de chestorul Catalin Ionita marti, inaintea anuntului public pe care l-am facut, referitor la propunerea de demitere a actualului sef al Politiei Romane", a sustinut Dan, intr-o declaratie de presa la sediul MAI.

Ea a precizat ca poate intelege "dubla pozitionare sub presiune" a chestorului Catalin Ionita, dar a respins acuzatia ca l-ar fi mintit pe premierul Mihai Tudose.

"Nu stiu ce raspuns se astepta sa primeasca premierul de la chestorul Catalin Ionita in acea discutie telefonica, dupa ce doar cu doua ore inainte anuntase public ca nu-l schimba pe seful Politiei Romane. Cum ar fi putut chestorul Ionita sa raspunda ca-si doreste sa ocupe o functie care nu mai era disponibila? De aceea pot sa inteleg aceasta dubla pozitionare sub presiune a chestorului Ionita, dar de aici pana la a fi acuzata de minciuna este o cale lunga", a sustinut Dan, la sediul MAI.



Ministrul de Interne a mai precizat ca daca premierul avea dubii referitoare la persoana pe care a propus-o pentru functia de sef al Politiei Romane, ar fi putut clarifica situatia "pe loc".

"In mod normal, daca premierul avea dubii referitoare la persoana propusa de mine, ar fi putut sa le clarifice pe loc, in timpul discutiei pe care am avut-o cu dansul. La intoarcerea de la minister am avut o intalnire lamuritoare cu chestorul Catalin Ionita. Ca om, pot intelege explicatiile dansului, insa nu as putea sa comunic eu ce s-a intamplat intre momentul exprimarii acordului si dimineata zilei urmatoare. Aceste aspecte care tin inclusiv de planul personal le poate comunica doar chestorul Ionita, daca considera necesar", a afirmat Carmen Dan.

In continuare, ea a facut o prezentate cronologica a momentelor privind propunerea de demitere a sefului Politiei Romane si la cea de ocupare a acestei functii de catre seful DGA.

"Marti, inainte de declaratia de presa, am avut o discutie clara cu chestorul Catalin Ionita, care a acceptat propunerea de a fi imputernicit la conducerea Politiei Romane, exprimandu-si determinarea de a prelua aceasta functie si misiunea explicita de a incepe o reforma reala in Politia Romana. Dupa discutie, chestorul a semnat acordul prin care accepta imputernicirea. Acesta este acordul semnat de chestorul Catalin Ionita. Imediat dupa ce am anuntat ca propun schimbarea din functie a sefului Politiei, incepand cu seara de marti s-a declansat in spatiul public o campanie de denigrare a domnului Ionita referitoare la familia lui si la activitatea lui profesionala din trecut. Aceleasi aspecte in anul 2016, cand a fost numit director general al Directiei Generale Anticoruptie, nu au constituit o problema pentru nimeni. In conditiile acestei campanii virulente impotriva lui, miercuri dimineata, la ora 6:27, am primit un mesaj telefonic de la domnul Ionita, prin care imi solicita sa se prezinte la minister pentru o discutie. Astfel, inainte de a pleca la sedinta de Guvern, chestorul Catalin Ionita mi-a raportat ca are anumite retineri sa mearga mai departe, explicandu-mi si motivele, sens in care are pregatit un raport. De comun acord, am stabilit sa asteptam decizia prim-ministrului cu privire la propunerea de schimbare a domnului Despescu. La inceputul sedintei de Guvern, in jurul orei 13:30, premierul a anuntat public ca nu il va schimba pe domnul Despescu. Dupa sedinta de Guvern, domnul prim-ministru mi-a cerut sa avem o discutie in cabinetul dansului. In scurta discutie pe care am avut-o, acesta mi-a aratat raportul evenimentelor depus de domnul Despescu, mi-a comunicat decizia de a nu-l schimba din functie si nu m-a intrebat absolut nimic despre chestorul Ionita. Fac precizarea ca in cursul zilei de miercuri nu am avut absolut nicio discutie cu prim-ministrul referitoare la chestorul Ionita, iar de la Ministerul de Interne nu a plecat niciun comunicat oficial referitor la acesta", a mai sustinut Carmen Dan.

Seful Guvernului, Mihai Tudose, a declarat, miercuri seara, ca ministrul Carmen Dan "l-a mintit" si nu mai are cum sa lucreze cu ea. Potrivit lui Tudose, ministrul Afacerilor Interne a sustinut ca seful DGA, Catalin Ionita, ar fi acceptat sa preia functia de sef al Politiei Romane in locul lui Bogdan Despescu, acest fapt fiind infirmat ulterior de Ionita.

"Am sa-mi permit sa va divulg un lucru si supararea mea fata de doamna ministru. Am intrebat-o daca este adevarat ca omul acela refuza. Mi-a spus ca nu este adevarat, ca omul isi doreste functia. La pranz, l-am sunat pe domnul chestor sa-l intreb eu, fiindca pe canalele media se vehiculau diverse informatii, ca nu vrea. (...) Discutia a fost urmatoarea: (...) 'Buna ziua, sunt premierul. Domnul comisar, doriti aceasta functie? Raspunsul a fost exact asa: 'Domnul prim-ministru, permiteti sa raportez, in cursul diminetii m-am prezentat la doamna ministru cu un raport prin care refuz aceasta functie'. (...) Din momentul acela am spus ca un ministru de Interne care isi permite sa ma minta in halul acesta, nu mai am ce sa lucrez cu domnia sa", a afirmat Tudose.