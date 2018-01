"Astazi, am urmarit cu interes dezbaterile de la CSM cu privire la magistratii acoperiti si salut curajul de a pune pe masa aceasta problema majora nu doar pentru justitie, dar si pentru democratia din Romania. Suntem in situatia in care presa prezinta informatii despre influenta nefasta a sistemului paralel, organizatii ale magistratilor cer explicatii, iar in CSM se spun unele lucruri; numai presedintele Iohannis, pentru a folosi o expresie bine-cunoscuta, pe mai departe ”se face ca ploua”. In orice stat democratic, presedintele ar lua atitudine.

Adevarul este ca lui Klaus Iohannis i s-au solicitat pozitii publice pe aceasta problema pe tot parcursul mandatului sau. Acum doi ani, in ianuarie 2016, Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) ii solicita sa faca lumina in problema magistratilor acoperiti. Presedintele a refuzat atunci si in multe alte randuri. Acum cateva luni, Klaus Iohannis afirma ca ”povestea cu statul paralel este o gluma destul de proasta”. Toate aceste taceri sau replici nepotrivite pentru un sef de stat definesc principalul esec al mandatului presedintelui Iohannis si il deconspira ca om al sistemului paralel, de care vrea sa beneficieze pentru a castiga inca cinci ani la Cotroceni. Principala evaluare pe care romanii o vor face mandatului presedintelui Iohannis este daca a preferat o pozitie distanta si calduta de avocat si beneficiar al sistemului paralel de putere sau a avut curajul, fie si in al 24-lea ceas, sa ia atitudine fata de manifestarile anti-democratice ale acestui sistem", a scris Tariceanu pe Facebook.