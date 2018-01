"Va spun ca eu voi face exact ce am spus in urma cu cateva luni. Voi candida la prezidentialele din 2019. Cand se va hotari PSD sa tina acel Congres, membrii partidului vor decide, asa cum este firesc. Dar indiferent de acea decizie, eu tot voi candida in 2019

Stiti de ce?

...Pentru ca, dupa tot acest an nebun care a trecut, am ajuns la concluzia ca am deplina incredere in... mine.

...Pentru ca foarte curand in 2018 voi publica o carte intitulata „Romania – Tara unui VIS posibil”, o carte in care scriu nu numai despre ce s-a intamplat cu tara noastra, dar si despre cum ne-am putea reaseza in propriul Destin.

...Pentru ca nu voi merge la Coldea, la Maior sau la altii asemenea lor pentru a-mi semna prefata si postfata.

...Pentru ca si in 2018 si in 2019 si mai departe voi continua sa joc tenis doar cu prietenii de-o viata.

...Pentru ca si in 2018 si in 2019 si mai departe voi continua sa culeg struguri doar din via strabunicilor mei de la tara.

Asa ca, dragi colegi, desi am anuntat public si clar care este intentia mea, voi continua si in 2018 sa nu ma intalnesc cu nicio grupare interna. Nu ma intereseaza absolut deloc sa obtin sprijin interesat. Nu ma intereseaza absolut deloc sa iau parte la decizii nascute in spatele vreunei cortine, in spatele ORICAREI cortine. Voi continua sa vorbesc si sa actionez doar sub impulsul lucrurilor in care cred", a scris Liviu Plesoianu pe Facebook.

Citeste mai mult in scrisoarea deputatului.