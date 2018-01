Chestionat de jurnalisti care este relatia sa cu Mihai Tudose, raspunsul ministrului Justitiei a fost: "Nu am niciun element pentru a considera natura relatiei dintre mine si premierul altcumva decat foarte buna".

Insa, a refuzat sa ofere detalii in ceea ce priveste decizia sa in cazul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

Totusi, a facut unele precizari referitoare la intrevederea pe care urmeaza sa o aiba pe 16 ianuarie cu Guido Raimondi, presedintele Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO).

"Marti am o intrevedere cu presedintele CEDO, pentru ca in 25 ianuarie este termenul limita la care trebuie sa prezentam foaia de parcurs privind conditiile din inchisori. O avem de multa vreme redactata, in fiecare zi adaugam caeva. O voi prezenta in Guvern, iar apoi, pe 22 ianuarie, cel mai probabil, trimitem memorandumul la CEDO", a precizat Toader, citat de stirileprotv.ro.