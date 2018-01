"Situatia de azi este cea mai rea posibila : pentru oamenii care vor si au nevoie sa aiba incredere in Politie, pentru majoritatea covarsitoare a angajatilor corecti si muncitori din Ministerul de Interne , pentru Guvern si pentru PSD - toti avem de pierdut!

Carmen Dan trebuie sa plece din functie - AZI (n.r- miercuri) ! Si doar Liviu Dragnea este cel care poate si trebuie sa ii ceara acest lucru - pentru ca Dragnea a pus-o in aceasta pozitie si doar de el asculta.

Si tot AZI (n.r- miercuri) Premierul trebuie sa numeasca un nou Sef al Politiei Romane!

Liviu - pana acum ai facut totul doar pentru tine si pt 'Cartelul' tau de la Teleorman- azi fa ceva si pentru binele cetatenilor , al Guvernului si al PSD si spune-i Doamnei Dan sa isi dea demisia (ai tu grija dupa aceea sa ii dai o functie bine platita si fara batai de cap la Parlament sau prin ceva Consilii de Administratie)!

Un ministru la cel mai mare si dificil Minister din tara care este compromis iremediabil de criza din aceste zile, de greselile de management si gramaticale repetate, de fuga de raspundere, de contestatiile propriilor subordonati, de obedienta fata de Liviu Dragnea , sfidata de ofiterii din subordine si fara sprijinul Premierului - cum poate sa isi indeplineasca atributiile? Si daca nu poate sa isi indeplineasca atributiile de ce sta in functie?!?

Cum poate un Sef al Politiei Romane caruia Ministrul superior ierarhic ii cere demisia sa mai aiba autoritate si eficienta? Cum pot sa mai creada cetatenii tarii ca Politia este capabila sa le asigure viata si integritatea fizica lor si familiilor lor?

Premierul Tudose trebuie sa propuna imediat la Ministerul de Interne un nou ministru cu autoritate, prestanta si experienta care sa ia rapid si dur masurile care se impun pentru sanctionarea vinovatilor , imbunatatirea sistemului si restabilirea increderii publice in Politie ! Timp de 1 an de zile Ministerul de Interne a fost acaparat in “Cartelul de la Teleorman” - e momentul sa redevina un Minister al Guvernului Romaniei", a scris Victor Ponta pe Facebook.