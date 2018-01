"Eu m-am cam saturat de tot felul de abtibilduri din astea (n.r. - de securist si comunist). (...) Eu nu am taiat porci cu nimeni de pe acolo, nu am carat nici sticle de vin la nimeni de pe acolo si daca am stabilit cu totii, hai sa stabilim odata ca SRI, SIE, SPP sunt nocive si le desfiintam, dar hai sa ne hotaram! (...) Nu am fost la cumetrii, nu am fost la revelioane, nu petreceri impreuna", a declarat seful Executivului la Antena 3.

Tudose a mentionat ca are o relatie institutionala cu serviciile: "O data pe saptamana am obligatia sa interactionez macar pe linie de siguranta nationala, CSAT, sunt o multime de probleme, dar atat, institutional".

Aceste declaratii survin in contextul in care fostul premier Victor Ponta a afirmat ca Liviu Dragnea s-a intalnit cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea la tenis, la cafea si la "parlitul porcului" de Craciun, in anul 2013, noteaza b1.ro, care citeaza Agerpres.

De asemenea, a tinut sa clarifice ca motivul pentru care prefata si postfata lucrarii sale de doctorat au fost semnate de George Maior si generalul Florian Coldea este cei doi i-au fost profesori la data respectiva.