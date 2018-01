"Decizia de a ajunge cu aceste legi in Parlament a apartinut coalitiei. (...) Nu au ajuns la Guvern niciodata. Legile justitiei nu au plecat de la Ministerul Justitiei, nu au apucat nici sa fie finalizate, copertate, din diverse considerente, unul fiind de natura tehnica, gen prin Guvern nu puteau sa iasa decat dupa ce primeau si avizul de la Comisia de la Venetia, care se intalnea acum, prin ianuarie si alte avize si atunci s-a spus ca in Parlament se merge mai repede, pentru ca in Parlament nu trebuie sa stai dupa nu stiu ce avize. Doi, din punct de vedere procedural sau daca vreti mediatic, in ianuarie 2017 scandalul imens a fost ca de ce au fost facute noaptea ca hotii in Guvern si nu a fost facuta o dezbatere in Parlament, care este forul democratic al tarii. (...) Ca sunt bune, ca sunt proaste, ca sunt perfectibile, orice lege este perfectibila, ca nu am scris noi acuma Biblia, se pronunta Curtea Constitutionala, asta este viata. Pana la urma s-a pronuntat Parlamentul, institutia suprema a democratiei", a spus premierul la Antena 3.

Seful Executivului a mentionat ca sustine procedura de adoptare a legilor justitiei.

"Eu sustin in primul rand procedura. Nu sunt specialist in drept constitutional. S-ar putea ca anumite lucruri Curtea Constitutionala sa ne spuna ca mai trebuie lucrat un pic la ele, dupa ce se pronunta, vedem daca sunt foarte bune sau nu. Eu le-am votat", a subliniat Tudose, citat de jurnalul.ro.