"2018 este un an simbol, este anul Centenarului. (...) Daca toti am intelege acelasi lucru din acest simbol (...), ar trebui ca toti sa fim stransi in jurul acelorasi idealuri comune, sa dezvoltam Romania, sa ne schimbam un pic mentalitatea, incepand de la a incuraja lucrurile bune, la a nu accepta niciunul dintre noi nimic din ceea ce este rau", a spus seful Guvernului la Antena 3.



"Cred ca va fi un an al marilor proiecte incepute, care sa schimbe Romania, asa cum Romania merita: cu investitii majore, cu (...) spitale in care iti gasesti sanatatea, si nu moartea. (...) Scoala - pe un proiect national, de dezbatere nationala - sa schimbe cumva modul de a fi, de a trata elevul. (...) Un an in care sa punem bazele constructiei unui stat care sa isi apere valorile, sa isi intareasca rolul de stat. (...) Sa invatam sa mai si luam pentru noi de la altii, nu numai sa dam la altii. Un an in care cateva companii din Romania vor iesi pe piata internationala - saptamana viitoare sau peste doua saptamani poate sunt in masura sa va dau o veste buna cu o companie romaneasca, care cumpara o companie din strainatate", a adaugat el, citat de jurnalul.ro.

Premierul a tinut sa precizeze ca nu isi doreste "un an linistit": "Imi doresc un an agitat, dar agitat pozitiv, cu lucruri care sa se intample si care sa fie livrate acestei tari, fiindca (...), daca dupa 27 de ani de maxima democratie, am constatat ca statul roman nu mai stie sa-si cumpere ceva, sa-si ia un combinat inapoi, lucrurile n-au stat foarte bine. (...) Si poate constatam ca statul asta mai are nevoie de o fabricuta, de un combinat care a fost privatizat, parasit si acum chiar ne trebuie".