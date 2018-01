Chestionat la Antena 3 daca il intereseaza revenirea in politica a fostului premier Dacian Ciolos, raspunsul sefului Guvernului a fost: "Sa ii dea Dumnezeu sanatate, sa fie fericit, sa vina unde vrea domnia sa, sa faca ce vrea domnia sa. (...) Acum, sa nu avem opozitie? Ba da, sa avem opozitie puternica, fiindca o opozitie puternica eu cred ca e un lucru bun. O opozitie care vorbeste numai tampenii (...) si arunca tara in aer cu mesaje aiurea mi se pare chiar iresponsabila cateodata. (...) Cand vine opozitia si spune 'vai, n-o sa mai dati lefurile, vai, n-o sa mai dati pensiile, vai, n-o sa mai aveti bani, vai, o sa fie dezastru, o sa inchideti cu deficit de 7% si mintiti'".



Prim-ministrul este de parere ca astfel de mesaje nu fac bine tarii noastre, noteaza jurnalul.ro.