"Dosarul a fost preluat pe rolul Sectiei de Urmarire Penala din Parchetul General, care are resurse mult mai bine pregatite pentru a instrumenta un astfel de caz si desigur va da raspuns la toate aspectele care au fost puse in discutie in legatura cu modul de comitere a faptelor, in legatura cu modul de instrumentare", a declarat Augustin Lazar, potrivit Stirileprotv.ro.

Intre suspiciuni intra si cea potrivit careia Eugen Stan ar fi fost protejat de colegii sai politisti. "Ancheta va clarifica toate aspectele acestea. Nu putem spune de acum, suspiciunile vor fi verificate", a adaugat procurorul general.