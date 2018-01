"Domnia sa si-a exprimat luni, incepand de luni ca e dispusa sa-si dea demisia. Eu i-am spus ca in momentul asta, eu cred ca i-o accept, daca si-o da. (...) Eu cred ca domnia sa, daca va fi lasata, isi va da demisia", a declarat Tudose, potrivit Agerpres.ro.

Seful Executivului a precizat ca ministrul Carmen Dan "l-a mintit" si nu mai are cum sa lucreze cu ea. Potrivit lui Tudose, ministrul Afacerilor Interne a sustinut ca seful DGA, Catalin Ionita, ar fi acceptat sa preia functia de sef al Politiei Romane in locul lui Bogdan Despescu, acest fapt fiind infirmat ulterior de Ionita.



"Am sa-mi permit sa va divulg un lucru si supararea mea fata de doamna ministru. Am intrebat-o daca este adevarat ca omul acela refuza. Mi-a spus ca nu este adevarat, ca omul isi doreste functia. La pranz, l-am sunat pe domnul chestor sa-l intreb eu, fiindca pe canalele media se vehiculau diverse informatii, ca nu vrea. (...) Discutia a fost urmatoarea: (...) 'Buna ziua, sunt premierul. Domnul comisar, doriti aceasta functie? Raspunsul a fost exact asa: 'Domnul prim-ministru, permiteti sa raportez, in cursul diminetii m-am prezentat la doamna ministru cu un raport prin care refuz aceasta functie'. (...) Din momentul acela am spus ca un ministru de Interne care isi permite sa ma minta in halul acesta, nu mai am ce sa lucrez cu domnia sa", a afirmat Tudose.