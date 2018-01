"In 2013, Romania s-a batut in piept ca organizeaza o grupa de la CE de fotbal. Am batut palma cu UEFA, am fost foarte mandri in momentul ala. Nu s-a facut nimic. Ne trebuiau patru stadioane”, a declarat Mihai Tudose, miercuri seara, precizand ca este important sa nu ne facem de ras, potrivit Digi24.ro.

Decizia a fost luata dupa o discutie cu vicepremierul Marcel Ciolacu. Cei doi au stabilit ca este nevoie de un specialist, pentru ca un astfel de eveniment sa iasa asa cum trebuie. In alegerea persoanei potrivite, au tinut ca aceasta sa fie cunoscuta de UEFA si familiarizata cu institutia.

"Am gasit niste oameni extraordinari care se pricepeau sa faca o banca, o autostrada. Domnul Ciolacu a zis sa luam pe cineva care a facut fotbal. Pe cineva care stie unde e UEFA. S-a discutat cu solutia respectiva, in decembrie. Care a vrut sa vada dosarul, sa stie in ce se baga. Azi a zis da. De azi am un consilier nou, il cheama Gica Popescu”, a declarat premierul.

Premierul a punctat faptul ca la prima discutie, Gica Popescu a venit insotit de Gica Hagi.

"I-am spus ca ii multumesc ca de azi iti nenorocesti din nou viata. Nu stiu daca i-am facut un bine. Sunt convins ca si Gica Hagi va da o mana de ajutor. Cand i-am chemat la Guvern in decembrie, erau mai timorati. Le-am spus ca noi trebuie sa fim timorati”, a afirmat seful Guvernului.