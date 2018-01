"In ceea ce priveste restructurarea Guvernului, cred ca deja toata lumea a fost informata si se stie decizia Comitetului Executiv, anume aceea ca la Iasi, la CEx, care va avea loc in perioada 29-31 ianuarie, premierul Mihai Tudose sa vina cu o propunere care sa poata sa fie analizata in acest for de conducere al partidului.

Dati-mi voie sa nu comentez asa ceva. Sunt membru al Guvernului. Este dreptul premierului Mihai Tudose sa gandeasca o astfel de reasezare a Guvernului daca domnia sa, ca prim-ministru, simte nevoie sa faca lucru acesta”, a declarat Fifor, citat de ziaruldeiasi.ro.