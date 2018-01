Premierul Mihai Tudose a anuntat, miercuri, ca i-a cerut sefului IGPR, Bogdan Despescu, ca intr-o saptamana sa ii prezinte masurile luate pentru remedierea situatiei de la nivelul Politiei Romane, precizand ca agentul acuzat de agresiune asupra a doi copii a fost prins in doua zile.

"Am avut o discutie cu domnul Bogdan Despescu, mi-a prezentat raportul (...) Am inteles de pe surse ca noua propunere si-a declinat intentia de a ocupa functia. Si l-am rugat pe domnul Despescu ca intr-o saptamana sa imi prezinte masurile luate de domnia sa (...) pentru remedierea situatiei. Ceea ce totusi trebuie remarcat este ca acel faptas a fost totusi prins in doua zile", a declarat Tudose.