Deputatul vrea castrarea chimica a pedofililor pentru a preveni recidivele si isi argumenteaza proiectul prin exemplul Germaniei, unde, conform statisticilor citate in expunerea de motive, recidiva in cazul violurilor s-a redus de la 84% la 3% dupa ce s-a aplicat aceasta metoda.

"Acum 3 ani, am depus initiativa legislativa privind castrarea chimica a pedofililor, castrare chimica care exista aproape in toate tarile europene si in SUA, chiar si in Republica Moldova si care prin tratamentul aplicat pedofililor, ar fi eliminat pornirile psihopate ale acestor pedofili si ne-ar fi aparat copiii. Dar din pacate initiativa mea a primit aviz negativ de la Ministrul Justitiei de atunci, coleg in PSD. De asta am spus si spun totdeauna ca imi doresc oameni cu expertiza in guvern. Acum, va trebui sa reintroduc aceeasi initiativa, insa inconstienta unora, poate sa distruga vieti si familii”, a scris Catalin Radulescu