"Problema autonomiei tinutului secuiesc este o problema de care discutam in Romania de foarte multa vreme. Nu stiu daca aceasta decizie are vreo legatura cu faptul ca anul acesta sarbatorim Centenarul sau nu. (...) Dar cred ca Romania, in ceea ce priveste drepturile minoritatilor, este un exemplu pozitiv in toata Europa si lumea democratica. Nu suntem deficitari la capitolul drepturile privitoare la minoritati. Sunt deschis dialogului oricand cu toti cetatenii Romaniei, evident si cu cei care apartin minoritatii maghiare", a spus al doilea om in stat, citat de dcnews.ro.

Chestionat daca rezolutia semnata luni de UDMR si celelalte partide incalca Constitutia, raspunsul lui Tariceanu a fost: "Nu am vazut inca protocolul ca sa ma pot pronunta".