"Este regretabil ca ministrul de Interne, doamna Carmen Dan, se foloseste de o drama nationala, si anume povestea cu pedofilul, pentru a destitui oamenii care o deranjeaza din sistem. Doamna Dan vrea sa il inlature din functie pe Radu Gavris, seful serviciului Omoruri, adica fix institutia care l-a prins pe politistul-pedofil.

Dar ia sa vedem ce spunea Gavris in urma cu o luna: «Excluderea camerelor de supraveghere din mijloacele de proba ar duce inapoi sistemul judiciar cu 20 de ani. In anii 90, la inceputul anilor 2000, orice fapta din spatiul public risca sa ramana cu autor necunoscut. Pe scurt, un autor de omor, pedofil, orice infractiune grava cu care ne ocupam si pentru care pot sa vorbesc poate sa ramana in continuare in libertate si sa comita aceste fapte». Deci Gavris atentiona ca modificarile la legile justitiei ar putea lasa nepedepsit chiar un pedofil care este filmat! Adica exact cazul care a socat intreaga tara, in ultimele zile", a declarat Opriscan, citat de bursa.ro, care citeaza Agerpres.