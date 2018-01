"Pana una - alta, eu nu am nicio informatie directa de la primul-ministru cu privire la dorinta domniei sale de a face o restructurare. Actuala formula de guvernare care se bazeaza pe o coalitie PSD - ALDE a fost subiectul unui protocol convenit si aprobat de cele doua partide, in decembrie 2016, dupa alegeri. Produsul acestei intelegeri este actuala formula de guvernare. Ca atare, (...) daca se doreste asa ceva, ceea ce eu nu sunt 100% convins, premierul poate sa vina sa spuna intr-o sedinta de coalitie si sa discutam la nivel informal, mai intai, despre dorinta, intentia si solutii. (...) Vad ca se fac diverse comentarii, cum sa fie Guvernul ca sa nu performeze ca un Trabant si sa performeze ca o masina de Formula 1. Eu sunt de parere - care mai stiu cu masinile cum sta treaba - ca este bine intai sa inveti sa conduci Trabantul bine si dupa aia iti pui problema de Formula 1. Pana nu conduci Trabantul bine nu are rost sa discutam de Formula 1", a afirmat Calin Popescu-Tariceanu marti la Senat.

El a adaugat ca este posibila "o evaluare a calitatii actului de guvernare" dupa sase luni de la instalarea actualului Guvern, scrie Agerpres.



''Sunt convins ca dupa sase luni de la instalare se poate face o evaluare. Asa am inteles si de la presedintele PSD, Liviu Dragnea, (...) in luna decembrie. Este foarte posibil sa facem o evaluare a calitatii actului de guvernare dupa sase luni. Nu mi s-ar parea nimic anormal, dar nu am discutat lucrul acesta", a mai spus Tariceanu.

Intrebat daca "tensiunile din PSD afecteaza Coalitia", Tariceanu a raspuns: "Relatiile de pana acum in Coalitie au fost foarte bune in pofida unor informatii care au incercat sa distorsioneze realitatea. Am rezistat la proba timpului si in ceea ce priveste relatiile in Coalitie si in ceea ce priveste capacitatea si performanta ministrilor nostri la Guvern".

Totodata, Tariceanu a spus ca nu exista o sincopa intre Guvern si Coalitie. "Nu exista aceasta sincopa intre Guvern si Coalitie si sper sa nu existe nici in viitor atata vreme cat Guvernul va urmari agenda politica a guvernarii pe care am aprobat-o in Parlament", a aratat el.

De asemenea, Tariceanu a precizat ca niciodata nu o sa dea public sfaturi "unui premier in functie", sustinut de partidul pe care il conduce.