"Este necesara demisia ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, nu doar pentru modalitatea in care a gestionat, mai bine spus nu a gestionat, gasirea pedofilului din Drumul Taberei, care era chiar in curtea institutiei pe care o conduce, dar si pentru alte motive. Pentru modul abuziv al jandarmilor care i-au dus cu forta pe Malin Bot si alti 4 protestatari la sectia de politie, in conditiile in care s-au legitimat, pentru simplul motiv ca protestau in fata sediului PSD. Pentru ca desi resedinta ambasadorului Pakistanului la Bucuresti este pazita de jandarmi, iar obiectivul este considerat a fi unul extrem de sensibil din perspectiva amenintarilor la adresa sigurantei sale, a fost sparta. Cum s-a putut jefui o resedinta diplomatica chiar sub nasul jandarmilor?", a mentionat deputatul, potrivit Agerpres.

Gigel Stirbu a afirmat ca se incearca "musamalizarea unor situatii extrem de grave la nivelul cel mai inalt al Ministerului de Interne", ca ministrul "nu doreste sa-si asume responsabilitatea pentru oamenii din subordinea sa si pentru problemele din sistem", iar conducerea acestui minister este "o palarie mult prea mare pentru doamna Carmen Dan".

"Este evident ca asistam la dovezi de incompetenta crasa ale doamnei Carmen Dan si trebuie sa-si dea de urgenta demisia din conducerea Ministerului Afacerilor Interne, pentru ca aceasta institutie importanta pentru Guvern sa poata fi salvata", a mai precizat Stirbu, potrivit comunicatului.