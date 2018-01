"Consideram ca, acum cand sunt deduse judecatii sesizari a caror solutionare este vitala pentru deplina respectare a principiului separatiei si echilibrului puterilor in stat, in vederea realizarii depline a rolului conferit Onoratei Curti de Constitutia Romaniei si de lege, precum si pentru consolidarea democratiei romanesti, este necesar sa obtineti un punct de vedere al Comisiei de la Venetia, punct de vedere care va constitui un element de sprijin al activitatii de jurisdictie a Curtii Constitutionale", se arata in scrisoare, potrivit Agerpres.

Si USR va depune, pana la sfarsitul acestei saptamani, mai multe sesizari la Curtea Constitutionala cu privire la modificarile aduse Legilor Justitiei.