Badalau reclama in document "subrezirea democratiei interne" in PSD si propune renasterea democratiei interne prin dialog, transparenta si responsabilitate.

"Pas cu pas, partidul nostru a acceptat suspendarea democratiei interne, iar acest lucru a fost o eroare pe care trebuie sa ne-o asumam: PSD si-a demis propriul guvern prin motiune de cenzura, decizii economice majore, precum impozitul pe gospodarie, au fost anuntate si apoi abandonate, fluiditatea schimbarii in functiile ministeriale este prea mare pentru ca un guvern sa poata cu adevarat performa, nu toti cei care au devenit ministri erau cunoscuti in partid sau recunoscuti profesional in domeniile respective pentru a merita un loc in guvern. Toate acestea slabesc increderea cetatenilor in partidul nostru, iar cauza principala este tocmai subrezirea democratiei interne. Credibilitatea si eficienta guvernarii le putem castiga doar prin renasterea democratiei interne, prin dialog onest, transparenta si responsabilitate. Primul pas este sa consideram legitime si opiniile cu care nu suntem de acord, ca abandonam iluzia falselor imunitati. Pasul al doilea este punerea in functiune a mecanismelor statutare pentru conducerea colectiva a partidului", se arata in scrisoarea social-democratului.

El spune ca Biroul Permanent trebuie sa redevina forul de conducere executiva a PSD, iar Comitetul Executiv trebuie sa fie "nu doar locul unde se valideaza formal anumite decizii, ci structura in care se dezbat chestiunile cu adevarat importante".

Badalau afirma ca trebuie refacuta comunicarea dintre conducerea centrala si organizatiile locale prin prezentarea si explicarea proiectelor guvernamentale, scrie Agerpres.

Relatia cu Guvernul

In privinta relatiei cu Guvernul, el subliniaza ca trebuie sa fie clar ca nu exista domenii 'tabu', iar Justitia sau politica externa, de exemplu, nu pot fi abandonate in seama altor institutii sau structuri pentru ratiuni de oportunitate politica. Badalau precizeaza ca nu se doreste "pact de coabitare" cu presedintele Romaniei.

Social-democratul afirma ca Biroul Permanent al PSD, al carui membru este si premierul, trebuie sa se intruneasca saptamanal, iar la sedinte sa participe si ministri mai semnificativi sau cei cu responsabilitati pe anumite domenii, in functie de ordinea de zi.

"Primului ministru trebuie sa-i fie asigurat un cadru institutional pentru discutarea sistematica, regulata si transparenta a politicilor guvernamentale cu conducerea colegiala a PSD", spune Badalau.

El sustine si faptul ca premierul ar trebui sa prezinte un raport de activitate anual sau pentru o perioada indelungata in cadrul Consiliului National.

Presedintele executiv al PSD le propune social-democratilor sa actioneze potrivit proverbelor "omul harnic isi face iarna car si vara sanie" si "omul potrivit la locul potrivit".

Badalau sustine ca ar trebui stabilit profilul si eventual numele candidatului la prezidentiale

El atrage atentia ca, desi Klaus Iohannis este un presedinte "neconvingator", poate castiga un nou mandat, daca PSD va trimite in finala alegerilor prezidentiale un candidat nepotrivit. In acest context, Badalau sustine ca in prima parte a acestui an este nevoie sa fie stabilit, intr-o intalnire a conducerii partidului, profilul si eventual numele candidatului la prezidentiale. El propune si constituirea unui grup de lucru la nivelul PSD, care impreuna cu Partidul Socialistilor Europeni sa pregateasca "oferta PSD pentru Europa", respectiv alegerile europarlamentare.

In scrisoare se mai propune ca promovarea in institutiile publice pe criteriul loialitatii fata de valorile social-democrate sa fie dublat de cel al competentei si recunoasterii profesionale, iar lista cu candidati in functiile de demnitate publica sau in alte institutii publice sa fie discutata si avizata in Biroul Permanent inainte de a fi validata de Comitetul Executiv.

In scrisoare se mai pledeaza pentru "reforma administrativ-teritoriala, care trebuie sa redevina o prioritate, reconstructie ideologica, social-democratizarea militantilor, comunicarea cu fata spre societate si o viziune pentru Europa".

Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a anuntat, luni, ca a prezentat in cadrul sedintei Comitetului Executiv National al partidului o propunere de proiect politic pentru anul 2018.

Ce spune Liviu Dragnea despre document

Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a apreciat luni ca documentul prezentat de presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, cu propunerea de a fi adoptat ca un program politic al partidului pentru perioada urmatoare, este un material de analiza, care poate fi completat sau imbunatatit.

"Eu am apucat sa ma uit putin pe ea (scrisoare - n.r), dar nimeni nu a putut sa o analizeze, pentru ca vorbeau colegii si nu puteam toti sa facem lectura si cine vorbea sa vorbeasca singur. Este un document bun, care va face parte dintr-un document propus pentru a fi adoptat la CEx-ul de la sfarsitul lunii, atat in ceea ce priveste activitatea partidului, functionarea partidului, infiintarea departamentelor - care sunt foarte aproape si care risca sa devina celebre -, despre modul cum o sa functionam si o sa ne organizam in 2018. Este un document bun. Si o sa mai fie si alte puncte de vedere. Si alte propuneri", a precizat liderul PSD, in cadrul unei conferinte de presa.

Intrebat daca documentul mai poate suferi modificari in cadrul CEx, el a raspuns ca nici macar autorul propunerilor nu a sustinut ca acestea nu pot fi imbunatatite.

"Sigur, dar nici domnul Badalau nu a spus ca este de necompletat sau de neimbunatatit", a spus Dragnea.



In ce priveste aprecierile din scrisoarea lui Nicolae Badalau, conform carora PSD ar fi "acceptat suspendarea democratiei interne", Dragnea a negat acest lucru.

Totodata, intrebat cum comenteaza o alta apreciere din scrisoarea lui Badalau, conform careia "nu toti cei care au devenit ministri erau cunoscuti in partid sau recunoscuti profesional in domeniile respective pentru a merita un loc in guvern", Dragnea a replicat ca documentul este "un material de analiza". In ce priveste propunerea lui Badalau ca reforma administrativ-teritoriala sa redevina o prioritate, Dragnea a spus ca un astfel de proces implica doua componente.

"O componenta o reprezinta descentralizarea. Si s-a cerut ministrilor inca din primavara sa vina cu propuneri de descentralizare a fiecarui minister pe care il conduc. Cand era in Guvern doamna Shhaideh, a cerut in scris fiecarui ministru si, din pacate, ministrii nu au venit cu niste propuneri serioase, ba, dimpotriva, faceau fundamentari ca nu se poate. E o problema veche cu descentralizarea. Majoritatea celor care ajung intr-un post de ministru nu vor sa faca descentralizare, dar este unul din obiectivele politice, pe care am sa il propun colegilor mei, la Iasi. A doua componenta este regionalizarea, care nu poate fi facuta decat prin modificarea Constitutiei", a sustinut el.