Chestionat daca sustine organizarea unui congres PSD in vederea desemnarii candidatului social-democrat la alegerile prezidentiale, raspunsul liderului social-democrat a fost:



"Nu, ar fi o mare greseala. Daca noi am desemna un candidat, in trei luni de zile el dispare. (...) Nu discutam acum. Alegerile prezidentiale sunt peste doi ani. (...) Oricum, candidatul la prezidentiale va fi desemnat in urma unui congres. Se pune problema cand. Eu, cum am gestionat ultimii doi ani de zile, chiar doi ani si jumatate, eu am alt punct de vedere in ceea ce priveste data cand trebuie anuntat candidatul la prezidentiale. Nu de acum. Nu in primavara", a declarat Liviu Dragnea intr-o conferinta de presa.

De asemenea, a fost intrebat daca exclude o candidatura pentru presedintia Romaniei. "Tocmai asta v-am spus, ca vom discuta mai tarziu despre cine ar fi posibil candidat la prezidentiale", a spus presedintele PSD, citat de antena3.ro.