"Eu nu cred ca pot fi comparate legile justitiei - legi dintr-un domeniu fundamental - cu un porc. Parerea mea... Imi cer scuze", a spus Dragnea, in cadrul unei conferinte de presa.

De asemenea, Dragnea a fost intrebat cum comenteaza faptul ca presedintele Klaus Iohannis a vorbit despre modificarea Constitutiei, in sensul in care persoanele cu probleme penale sa nu mai faca parte din conducerea statului, scrie Agerpres.



"Nu pot fi de acord, pentru un motiv foarte simplu: exista deja o decizie a CCR care interzice o astfel de modificare, in acest sens", a declarat el.



Presedintele Klaus Iohannis a criticat, pe 5 ianuarie, procedura de adoptare a legilor justitiei, context in care si-a exprimat speranta ca aceste acte normative vor fi imbunatatite iar judecatorii CCR le vor analiza cu mult profesionalism si multa obiectivitate.

"De ce s-or fi grabit doamnele si domnii parlamentari sa ingrase porcul inainte de Craciun? Probabil nu au auzit de acea vorba din popor cu ingrasatul porcului in Ajun de Craciun", a spus seful statului.

De asemenea, Iohannis a subliniat ca, in cazul rediscutarii Constitutiei, este obligatoriu ca principiul integritatii sa fie introdus in Legea fundamentala.

"Sistemul electoral a fost asa construit ca accesul acestor persoane a fost posibil. Nu putem sa negam, in conditiile acestor legi valabile, accesul acestor persoane la functii inalte in stat. Personal, sunt convins ca, daca ne-am apuca odata sa rediscutam Constitutia, arhitectura statului, este obligatoriu sa introducem principiul integritatii chiar in Constitutie. Altfel, s-ar putea ca situatii de acest tip sa apara si in alte cicluri electorale", a afirmat Iohannis.