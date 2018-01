"Vreau sa intelegeti un lucru, PSD are guvernarea si are mari responsabilitati - trebuie sa facem spitale, trebuie sa asiguram un act medical romanilor, trebuie sa facem autostrazi, sa asiguram linistea si ordinea publica, salariile romanilor, pensiile - si pentru asta sigur ca trebuie discutat. Eu am niste probleme guvernamentale la nivelul judetului Vrancea pe care evident trebuia sa le discut cu primul ministru, dar in afara de aceasta chestiune va spun cat se poate de clar ca, pentru a ne duce pana la capat programul de guvernare asumat de PSD, este nevoie de o restructurare totala, as putea spune, a administratiei centrale si implicit a Guvernului", a spus Oprisan inainte de inceperea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, intrebat ce a discutat la Guvern cu premierul Mihai Tudose.

El a adaugat ca nu poate spune cate ministere ar trebui sa dispara din actuala schema guvernamentala.

"Nu pot sa va spun cate, dar aparatul central este foarte incarcat din acest punct de vedere si el trebuie eficientizat in asa fel incat sa ne tinem promisiunile fata de cetatenii romani", a mentionat Oprisan.

Sursa: Agerpres.