Catalin Ivan apreciaza, intr-o postare pe Facebook, ca reuniunea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, programata luni, este un moment bun de bilant pentru primul an de guvernare si ca ar fi necesara o evaluare a liderului partidului, Liviu Dragnea.

"Comitetul Executiv National de maine, daca ar fi reprezentativ si ar asculta nemultumirile si ingrijorarile membrilor de partid, despre asta ar trebui sa discute. Un CEX statutar si responsabil ar fi trebuit sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres extraordinar. Nu se va intampla insa. Totusi, chiar si asa, 2018 va fi anul in care ne vom desparti de Liviu Dragnea", a scris Ivan pe Facebook.

El este de parere ca sedinta CEX de luni reprezinta "un moment foarte bun de bilant pentru primul an de guvernare" si, de asemenea, "o evaluare a lui Liviu Dragnea".

"Daca sa fii in opozitie este relativ usor, guvernarea ofera liderilor politici sansa sa-si dovedeasca realele calitati sau, din contra, incompetenta. In CEx-ul de maine cred ca ar trebui sa se vorbeasca despre o evaluare a lui Liviu Dragnea, cel care si-a asumat aceasta guvernare, care a fost sustinut neconditionat de partid pentru a pune in aplicare ceea ce romanii au votat in decembrie 2016", spune Catalin Ivan.