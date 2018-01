Parlamentarul a precizat ca asteapta in partid oameni care vor sa schimbe cu adevarat ceva in societatea romaneasca.

"Puterea nu ti-o da nimeni, o iei prin convingere, prin munca si persuasiune si cu oameni buni. La Vaslui ne propunem ca la alegerile viitoare sa intram in Consiliul Judetean si in cat mai multe consilii locale. PSD are in judet primari buni, care nu vor putea fi dati foarte usor jos. Daca pe langa membrii de partid ii punem la socoteala si pe cei care primesc ajutor social, un sfert din vasluieni sunt pesedisti. (...) Asadar, cei care stau in spatele calculatoarelor si doar injura sa se inscrie in politica si sa se lupte cu PSD", a afirmat deputatul PMP.

Referitor la amendamentele pe care le-a adus Legii bugetului pe 2018, Corneliu Bichinet a precizat ca a avut peste 200 de astfel de propuneri, prin care a solicitat in special fonduri pentru reabilitarea drumurilor judetene si comunale din Vaslui.