Prezent la prima sedinta a Consiliului Superior al Magistraturii, pe care o prezideaza, seful statului a criticat dur comisia condusa de social-democratul Florin Iordache, cunoscut pentru controversata Ordonanta 13.

Astfel, presedintele a afirmat ca procedura prin care Legile Justitiei au fost votate a fost „netransparenta si nemaivazuta”.

"Cea mai intensa preocupare (n.r – din 2017) s-a referit la Legile Justitiei. Stim toti ca a fost nevoie de imbunatatirea unor legi. Anul 2017 a inceput cu o actiune reporobabila a Guvernului de atunci: incercarea de a promova Ordonante care urmau sa schimbe fundamental statul, fara dezbatere. Romanii s-au suparat. Au fost cele mai mari demonstratii publice pe care le-am avut, dupa Revolutie. Nefericita OUG 13 a fost hotarata in Guvern, retrasa; acel Guvern s-a dovedit a fi de scurta folosinta si schimbat, neuzual, de propriul partid. A urmat al doilea guvern, la nici un an dupa alegeri. Un semn de neclaritate din partea coalitiei; este si acum in functie. Au reaparut si reaprins discutii in jurul Legilor Justitiei. A urmat o procedura pe care eu am considerat-o foarte netransprenta. S-a ales o procedura nemaivazuta, netransparenta si s-au ignorat, pe fata, toate avizele sistemului: CSM a dat mai multe avize negative acestor modificari si cred ca dvs. sunteti cei care stiti cel mai bine daca modificarea e fezabila, magistratii si procurorii s-au adunat in forurile lor, au dat avize negative, au avertizat... Partenerii nostri din UE, din Consiliul Europei au atras atentia ca trebuie mai multa dezbatere, mai multa transparenta. Cu toate acestea, acea comisie speciala a mers mai departe, a fost contestata, dar CCR a constatat ca se poate si asa - o procedura parlamentara pe care nu am mai avut-o: cu discutii lipsite de transparenta, cu pumnii in gura opozitiei, cu lucrat noaptea, cu lucrat multe ore in ultimele ore. De ce s-or fi grabit domnii si doamnele parlamentari sa ingrase porcii inainte de Craciun. Aia au iesit: trei legi foarte contestate de CCR si de ICCJ, care le-a analizat si a constatat ca nu se incadreaza in cadrul constitutional. Eu, ca presedinte, regret ca s-a ajuns in aceasta situatie in care Legile Justitiei se discuta ad-hoc, sub presiunea timpului, cu nerespectarea unor cutume in procedura parlamentara si, in final, aprobate in mare viteza si neexplicate in spatiul public", a spus seful statului, potrivit stirileprotv.ro.

Astfel, el a precizat ca mai multe detalii privind articolele pe care le considera problematice va da atunci cand legile vor ajunge la el: „Atunci cand legile vor ajunge la mine, ma voi referi la continutul lor, respectiv la articole pe care le voi considera demne de o atentie aprofundata. In ansambul, am si acum speranta ca legile vor fi imbunatatite”

Totodata, el a facut apel Curtii Constitutionale sa analizeze „cu timp si profesionalism” ceea ce trebuie modificat la aceste legi.

„Am speranta si increderea ca la CCR, judecatorii se vor apleca cu timp, cu profesionalism si cu obiectivitate, iar daca anumite chestiuni vor trebui modificate, cred ca si Parlamentul are puterea sa recunoasca ca anumite lucruri s-au intamplat fara transparenta si se pot adapta articolele astfel incat sa folosesca”, a mai spus el.