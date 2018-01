"Foarte multe discutii s-au purtat in cursul anului 2017 despre ce fac judecatorii, mai mult poate s-a discutat despre ce fac procurorii. In general, a aparut asa un entuziasm de a discuta in spatiul public ce se intampla in sistemul de justitie. Acum avand in vedere ca avem cateva persoane condamnate penal, urmarite penal, judecate penal, chiar in conducerea statului, nu-i de mirare", a precizat Iohannis.

El a reamintit ca astfel de persoane nu au ce cauta in conducerea statului.

"Eu am afirmat in repetate randuri si o sa mai afirm, spre disperarea lor, ca astfel de persoane nu au ce cauta in conducerea statului exact din acest motiv. Pentru ca, dintr-un interes personal, evident, ei vor fi tot timpul tentati sa puna sub semnul intrebarii sistemul de justitie, Justitia, judecatorii, procurorii, daunand astfel grav statului, increderii cetateanului in stat si increderii cetateanului in Justitie", a spus seful statului.