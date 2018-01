UPDATE 10:42 Presedintele Romaniei s-a declarat multumit de felul in care CSM a actionat si s-a implicat pentru garantarea independentei Justitiei.

"In Romania, Justitia este independenta, trebuie sa ramana asa. Eu, presedintele Romaniei, o sa fac orice imi sta in puterea constitutionala sa va ajut sa garantati independenta Justitiei. In acest deziderat veti avea in mine un partener si un sustinator constant pe care va puteti baza. Dumneavoastra, CSM, conform Constitutiei, garantati independenta Justitiei in Romania. Aceasta sintagma \'garantare\' (...) este o sintagma foarte puternica, cateodata mai puternica decat CSM, dar trebuie sa spun un lucru clar si vreau sa-l luati ca atare: eu sunt foarte multumit de cum a stiut CSM sa actioneze si sa se implice pentru a garanta independenta Justitiei in Romania", a spus Iohannis, la sedinta CSM

La aceasta sedinta va fi prezentat raportul CSM pentru anul 2017 si vor fi alesi presedintele si vicepresedintele acestui for, potrivit Agerpres.ro.

Surse din CSM au precizat ca pentru functia de presedinte va candida judecatoarea Simona Camelia Marcu, iar pentru cea de vicepresedinte procurorul Codrut Olaru.

Conform Constitutiei, seful statului va prezida sedinta.