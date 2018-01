"Domeniul privind apararea, protectia si promovarea drepturilor copilului este coordonat de un adjunct al avocatului Poporului, denumit in continuare Avocatul Copilului. Avocatul Copilului, sub coordonarea Avocatului Poporului, actioneaza in scopul promovarii si protejarii drepturilor copiilor in varsta de pana la 18 ani, sustine si incurajeaza respectarea si promovarea drepturilor copiilor", se arata in textul legislativ.

Membrii Guvernului au adoptat, in 11 octombrie, proiectul de lege care modifica si completeaza Legea nr.35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului si da posibilitatea copiilor sa faca plangeri direct Avocatului Copilului.