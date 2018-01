Declaratiile lui Niculae Badalau au fost facute in urma cu putin timp pentru Digi24.

Potrivit lui Badalau, Comitetul Executiv National al PSD, care urmeaza sa se reuneasca in curand va decide daca e nevoie de restructurarea Guvernului Tudose si daca e nevoie de un congres.

"La ultimele declaratii ale presedintelui partidului, Liviu Dragnea, si ale premierului s-ar dori o noua arhitectura a Guvernului. Tinand cont de acest lucru, CEx-ul va lua decizia. Ne dorim un Guvern mai suplu. Probabil, undeva la 16 sau 17 ministere", a spus Niculae Badalau.

„Cred ca un Congres ar face bine sanatatii partidului, in care sa relansam ideile noastre politice, sa relansam viata politica, mai ales ca 2018 este an preelectoral, stim ca in 2019 vom avea doua randuri de alegeri. In Congresul partidului, conform Statutului, nu putem alege decat vicepresedintii, organele de conducere. Dar nu cred ca e cazul acum sa facem Congres de alegeri”, a adaugat el.

La Congresul PSD, potrivit statutului, poate fi aleasa echipa de conducere a partidului – vicepresedinti si presedintele executiv al partidului, cel care, in eventualitatea unei demisii sau a unei condamnari a lui Liviu Dragnea, ar prelua conducerea partidului.

Presedintele PSD este ales in mod uninominal de catre toti membrii partidului si tot asa poate fi revocat.