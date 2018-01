"Nu ma sperie si nu ma face sa renunt toata campania de denigrare si defaimare lansata deja de anul trecut impotriva Primariei Capitalei, a primarului general, a colegilor nostri. Am mai trecut prin asta. Nu ma sperii, sunt tabacita dupa un an jumate de mandat. Stim ca sunt foarte multe interese, stim ca sunt multi bani in joc. Observ cum firme de PR au fost angajate ca sa ne denigreze. Sa nu uitam ca sunt om de presa, am si prieteni si colegi in continuare in presa, care imi spun cum este data comanda impotriva primarului general. De ce? Cui ii foloseste aceasta campanie? Noi nu facem altceva decat sa venim in sprijinul cetatenilor", a spus edilul Capitalei in contextul criticilor fata de modificarea regulamentului pentru transportul in regim taxi.

De asemenea, Gabriela Firea a tinut sa precizeze ca o alta dezinformare aparuta face referire la cresterea pretului gigacaloriei.



"O dezinformare, cum ca gigacalaria va exploda, ca nu se va mai putea locui in apartamentele din Bucuresti, ca factura va fi mai mare decat apartamentul insusi. Alta campanie de denigrare si defaimare. Repet: rezistam. Chiar rezistam acestor atacuri, pentru ca ele sunt nedrepte, nedemne si nu au o baza reala", a aratat ea, citata de aktual24.ro.