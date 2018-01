"Politica Uniunii Europene in domeniul migratiei a esuat. Dorim sa avem un cuvant de spus, intrucat aceste tari (din Europa Centrala) au o viziune despre viitorul Europei", a spus Orban.

Viktor Orban, un aliat de mult timp al Varsoviei in interiorul UE, a declarat in decembrie ca Ungaria va bloca orice actiune privind eventuala retragere a dreptului de vot al Poloniei in cadrul Consiliului UE si al Consiliului European.

"Grupul de la Visegrad este o parte esentiala a Europei Centrale si a Uniunii Europene. El confera Uniunii o crestere economica solida, securitate, stabilitate politica si o atitudine proeuropeana", a declarat, la randul sau, premierul polonez Mateusz Morawiecki.

Referitor la migratie, Morawiecki a reafirmat pozitia Poloniei conform careia 'statele membre trebuie sa aiba dreptul de a decide pe cine primesc' pe teritoriul lor.

El a subliniat ca tarile din V4 - Polonia, Republica Ceha, Ungaria si Slovacia - impartasesc aceeasi pozitie cu privire la Brexit si la politica UE in domeniul apararii.