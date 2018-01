"Sper ca ati inceput anul cu bine si ca asa va va fi tot 2018.

Evident, as fi vrut sa raman in atmosfera de liniste si pace a sarbatorilor, dar oricat m-am abtinut pana acum si am stat indiferenta la mizeriile unora, o sa le transmit acestora un mesaj.

Mai lichelelor, ati uitat cand lingeati clanta sa va sprijin sa luati functii in partid, ca de prosti si corupti ce erati v-a dat partidul la o parte, de la ANAF spre exemplu, sa va sustin candidaturile, pe la primariile de sectoare spre exemplu, sa va finanteze Cocos, pe unii in politica, pe altii in presa... Voi, niste nulitati ipocrite vorbiti de mine astazi???

Eu am dosare penale si sunt “corupta” pentru ca v-am platit voua prestatia politica de rahat prin campanii, sau salariile de jurnalisti “deontologi”, #rezist acum. Acestea sunt acuzatiile care mi se aduc, banii acestia sunt 'banii furati de Udrea'!!!

Vreti sa va dau numele fiecaruia dintre voi, cati bani ati luat fiecare de la partid, cum ati fost numiti pe functii, ce ati facut acolo???

Daca eu nu va torn, mai lichelelor, o fac pentru mine, sa nu fiu si eu una ca voi. Dar daca va faceti calculul ca o sa fiti lasati in pace daca va mutati limba in fundul Sistemului acum si, pentru ca ati sarit in barca lui Johannis, eu va spun ca sunteti prosti pana la capat.

Lichelele tot platesc odata si odata!", a scris Elena Udrea pe Facebook.