"Imi doresc, asa cum va doresc si voua, un an 2018 al asumarii, al angajarii si al actiunii, un an in care sa incepem sa actionam noi insine fara a astepta ca altii sa o faca in locul nostru, pentru o Romanie asa cum ne-o dorim - onesta, o Romanie cu fruntea sus, o Romanie prospera si o Romanie in care sa nu ne fie rusine sa traim.

Cred ca e important in primul rand sa gasim mijloacele prin care sa spunem ceea ce credem si sa facem ceea ce credem ca trebuie facut. Sunt convins ca daca incepem de acum putem pune bazele pentru un nou secol al unei Romanii moderne, al unei Romanii asumate si al unei Romanii care sa fie construita dupa chipul si asemanarea generatiilor tinere care vor trai in acesta tara in anii care vin. Eu unul sunt gata pentru asta si cu siguranta voi fi alaturi de voi. Sper sa fiti si voi alaturi de toti cei care isi doresc acest lucru si care sunt gata sa isi asume prin actiune sperantele si proiectiile pe care le au pentru Romania pe care o viseaza. La multi ani si haideti sa ne punem la treaba impreuna", a transmis Ciolos intr-un mesaj video.