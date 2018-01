"La trecerea in Noul An doresc tuturor romanilor gandurile mele cele mai bune. Fie ca noul an 2018 sa fie unul al solidaritatii intre romani, in care Romania va prospera!

Va urez un an nou cu bine si va chem pe toti sa colaboram pentru o Romanie unita in jurul unui ideal comun, al unui proiect comun.

La multi ani!", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.