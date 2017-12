Concomitent, impozitul pe venit se va reduce, de la 1 ianuarie, de la 16% la 10% pentru salariati, pensionari, persoane fizice autorizate, drepturi de autor.

Tot de la inceputul anului viitor se schimba si regimul de impozitare pentru microintreprinderi , care vor plati un impozit de 1% la venituri daca au afaceri de pana la un milion de euro. Modificarea, in acest caz, este ca se majoreaza de la 500.000 de euro la un milion de euro pragul veniturilor pana la care o companie este considerata microintreprindere si, in consecinta, impozitata pe venituri si nu pe profit.

Revenind la transferul contributiilor sociale de la angajat la angajator, potrivit Ministerului Finantelor, nivelul contributiilor scade cu 2 puncte procentuale, astfel ca, din totalul de 39,25% contributii platite la un salariu brut, se vor plati 37,25%. Din totalul de 22,75% contributii datorate de angajator, 20 de puncte se transfera catre salariat.

Ce arata calculele ministerului de Finante

Calculele de la Finante arata ca, in total, din salariul brut, 35% vor fi contributii retinute de angajator in numele salariatului, iar contributiile ramase in sarcina angajatorului, respectiv 2,75% (dupa transferul de 20 puncte la salariat), scad la 2,25% si vor acoperi riscurile de somaj, accidente de munca, concediu medical, creante salariale, scrie Agerpres

Ministerul mai arata ca acestea din urma vor fi cuprinse intr-o singura contributie, care se va numi contributie asiguratorie pentru munca.

Astfel, din noua contributii platite in prezent de salariat si angajator vor ramane trei, respectiv contributia pentru pensie (CAS) - platita pentru salariat, contributia pentru sanatate (CASS) - platita pentru salariat si contributia asiguratoare pentru munca - suportata de angajator.

Totodata, CAS pentru conditii deosebite de munca scade de la 31,3% la 29% (-2,3 p.p.) si CAS pentru conditii speciale de munca scade de la 36,3% la 33% (-3,3 p.p.).

Romanii care desfasoara activitati independente (medicii, avocatii, notarii, jurnalistii, scriitorii, artistii etc.) nu vor mai plati contributii sociale raportate la sumele obtinute din aceste activitati, aceste contributii urmand sa se calculeze la nivelul salariului minim pe economie.

In sprijinul deciziei de transfer al contributiilor sociale, Ministerul Finantelor aduce argumente precum o diminuare anuala a "muncii la negru" de circa 10% si incasari suplimentare de circa 3 miliarde lei.

"Reducerea cotei totale a contributiilor sociale obligatorii cu 2 puncte procentuale, concomitent cu masura ca obligatiile privind contributiile sociale (CAS si CASS) sa fie exclusiv ale persoanelor fizice, are un impact nesemnificativ la nivel macroeconomic. Costul fortei de munca nu se majoreaza decat marginal in cazul unor contracte negociate anterior in valoare neta. Ca urmare, competitivitatea firmelor nu va fi afectata. Semnificativ este impactul asupra mediului de afaceri din perspectiva simplificarii administrative, ca urmare a reducerii numarului de contributii sociale si, mai ales, ca urmare a eliminarii unor obligatii ale angajatorului", explica MFP in noiembrie.