IGPR a informat ca un barbat aflat sub control judiciar, care nu s-a prezentat la politia din Constanta pentru semnarea graficului de prezenta, a informat ofiterul de caz ca se afla pe teritoriul statului Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic.

Potrivit acestora, sambata, in jurul orei 12,00, politistii din cadrul Biroului Supravegherii Judiciare din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta s-au sesizat cu privire la faptul ca un barbat aflat in control judiciar, in baza unei decizii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, nu s-a prezentat pentru a semna in graficul de prezenta, scrie Agerpres.

Dupa verificarile efectuate, cel in cauza a informat ofiterul de caz ca se afla pe teritoriul statului Madagascar unde face demersuri pentru a obtine azil politic.

"Conform procedurii, politistii constanteni au sesizat Inalta Curte de Casatie si Justitie. Mentionam ca masura privind controlul judiciar nu prevedea interdictia de a parasi tara. Pe toata perioada existentei masurii preventive a controlului judiciar, politistii nu au constatat incalcari ale obligatiilor impuse", mentioneaza IGPR.