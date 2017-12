"In momentul in care imi dau seama ca nu mai pot sa-mi indeplinesc ceea ce trebuie si vreau sa fac, plec acasa. (...) Dureaza trei minute o hartie si asta e", a afirmat Tudose intr-un interviu acordat Antena 3 si difuzat sambata, intrebat in ce situatie si-ar depune mandatul.

El a subliniat ca "nimeni nu iese la pensie din functia de prim-ministru" si ca in 2018 va fi "la fel de nervos".

"Voi fi in continuare nervos, fiindca am fost mult prea calmi in tara aceasta 27 de ani; ca poate daca erau unii si ei mai nervosi, cum sunt eu acum, nu mai vorbeam ce multe autostrazi ne mai trebuie, ce multe spitale ne mai trebuie sau ce facem in invatamant. Au fost foarte calmi si acum sunt foarte smecheri", a afirmat premierul.

Pe de alta parte, el a sustinut ca in Romania nu va fi creat un precedent pentru activarea aticolului 7 de catre Comisia Europeana, ca in cazul Poloniei, pentru revizuirea modificarilor legislative care au afectat statul de drept, scrie Agerpres.

"Nu va fi creat. (...) Nu vrea nimeni chestiunea aceasta. Nu se va intampla", a aratat Tudose.

Tudose sustine ca ministrii "mai sensibili" isi pot scrie demisia in trei secunde

Premierul Mihai Tudose sustine ca ministrii "mai sensibili" pot sa isi scrie demisia "in trei secunde", dar ca el nu poate sa fie "calm" avand in vedere ca exista domenii in care nu s-a facut nimic timp de 27 de ani.

"Daca a fi foarte ferm si a urmari (...) niste termene si niste actiuni inseamna a fi nervos, va spun ca o sa fiu nervos in continuare. (...) Dupa 27 de ani de nefacut nimic in anumite zone, mai poti sa fii calm? Eu cred ca cine e calm pe anumite zone nu intelege absolut nimic din ce se intampla. Daca vrem sa fim calmi ca nu avem autostrazi dupa 27 de ani de democratie, pai le urez succes celor care vor sa fie calmi, noi nu putem sa fim calmi. N-avem spitale si vrem sa fim calmi. Nu pot sa fiu calm!", a declarat Tudose, fiind intrebat de ce crede ca i-a recomandat presedintele PSD, Liviu Dragnea, sa fie mai calm.

Seful Guvernului a adaugat ca nu stie ce intelege presedintele PSD "prin a fi nervos".

Intrebat daca s-au plans anumiti ministri liderului PSD, Tudose a afirmat: "Daca sunt unii mai sensibili, dureaza trei secunde sa isi scrie demisia".

Pe de alta parte, chestionat cum comenteaza faptul ca Dragnea a spus ca li s-ar fi oferit la doi dintre ministri functia de lider al PSD, lasand sa se inteleaga faptul ca si premierul ar fi primit aceeasi oferta, Tudose a raspuns: "Nu comentez. (...) Nu mi s-a spus asa ceva. Nu comentez, mi se pare... Daca cineva a fost pus in postura asta, sa iasa sa spuna".