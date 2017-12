Chestionat care este raspunsul sau pentru reprezentantii celor 43 de organizatii civice care au solicitat demiterea ministrului Justitiei, premierul a spus la Romania TV: "Cand domniile lor o sa castige alegerile, isi fac Guvernul".



Seful Executivului a mai fost intrebat daca Tudorel Toader nu risca nimic. "Din cauza asta, oricum nu (...) Nu ONG-ul stabileste cine face parte dintr-un Guvern (...) Guvernul este emanatia Parlamentului. Altfel, in orice zi a saptamanii, chiar si in zilele libere sau sarbatorile legale, o sa vina cineva caruia nu o sa-i placa de cineva".

Tudose a aratat ca nu a luat in calcul posibilitatea ca Guvernul sa adopte o ordonanta care sa proroge modificarile facute in Parlament la legile justitiei, potrivit jurnalul.ro.



"Nu poti sa vorbesti azi despre asa ceva, legile respective neexistand (...) Sa treaca de Curtea Constitutionala, sa treaca de promulgare si si atunci nu este un mecanism firesc ca structura executiva, in loc sa puna in aplicare ceea ce spune legiuitorul, Parlamentul, sa inceapa sa se joace cu sa suspende, sa proroge, sa le modifice. Nu e in regula, chiar nu e, asta nu mai e stat", a punctat el, sitat de hotnews.ro.

"Am anuntat la inceputul mandatului ca Guvernul nu intra sa modifice Coduri penale sau asimilate, (...) fiindca pentru asta exista Parlamentul, ca for de dezbatere si reprezentativ pentru natiunea romana, lucru pe care de altfel partenerii de discutie, reprezentantii ONG-urilor l-au solicitat in ianuarie, (...) cand tot ei, tot in strada, tot in fata cladirii Guvernului aveau ca principal obiectiv sa nu se intample chestiile astea in Guvern, sa se duca la Parlament", a mai tinut sa anunte Tudose.