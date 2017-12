"Eu am spus-o de la discursul de investitura. Nu poti sa fii calm aici, calm in sensul de a nu-ti pasa. Poate nu trebuie sa te enervezi foarte tare, dar cand vezi ca lucrurile nu merg asa cum ai dori si cum s-ar putea, incepi sa te enervezi. Dar daca e vorba despre o furie pozitiva, e in regula", a spus prim-ministrul la Romania TV.

Dupa ce Liviu Dragnea a declarat joi la acelasi post de televiziune ca este multumit de activitatea prim-ministrului, dar ca isi doreste ca premierul sa fie mai calm. Tudose, la randul sau, a facut aceeasi recomandare.



"Sa fie mai calm. (...) A fost un an foarte dificil, un an - sa spun - de cotitura pentru Romania, cu contestatari ai actului de guvernare absolut ilogici. Am vazut in Parlament. Din august: 'Vai, dar nu o sa aveti bani in septembrie pentru pensii. Vai, dar nu o sa mai dati salariile. Vai, dar o sa omorati tara! Vai, dar deficitul... Vai, ne pleaca investitorii! Vai, dar se prabuseste tara! Dumnezeule, o sa murim!' Cu bagat spaima in populatie, cu mesaje de neincredere in tot ceea ce inseamna structuri de conducere. Un an absolut dificil! Din fericire pentru Romania, am depasit cu bine aceste lucruri. Asteptam ultimul rezultat de la statistica si de la organisme internationale care sa confirme ca stam bine cu deficitul, ne-am incadrat in tintele stabilite", a declarat el, citat de digi24.ro.

Tudose a spus despre relatia cu Dragnea ca este una "corecta, normala".

"Suntem un guvern politic, si eu, si colegii mei. Este normal sa avem acest tip de dialog si colaborare cu cei doi lideri ai coalitiei, cu atat mai mult cu cat domniile lor sunt si presedintii celor doua Camere, locul unde anumite proiecte ale Guvernului isi gasesc transpunerea in legi sau de unde ne vin anumite legi pe care noi trebuie sa le transpunem. (...) In primul rand trebuie sa fie o relatie institutionala foarte buna intre Guvern si coalitia care il sustine", a mentionat el, potrivit jurnalul.ro.