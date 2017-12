"Scamatorul Dragnea a facut zilele acestea turul televiziunilor pentru a-si trambita 'succesele' guvernarii PSD-ALDE din anul 2017.

Greu de imaginat un politician cu atata tupeu in a-si propaga minciuna.



Pai hai sa vedem efectele guvernarii PSD-ALDE la sfarsit de 2017, fata de 2016 :



deficitul de cont curent mai mare cu peste 30 la suta ;

Inflatia a crescut de la zero la peste 3 la suta ;

Datoria publica, mai mare cu 1,5 miliarde euro ;

Pretul la combustibili, cu 20 la suta mai mare ;

Pretul la energie electrica, mai mare cu 15 la suta ;

Pretul la gaze naturale pentru populatie, cu 15 la suta mai mare ;

Preturile la alimente, pur si simplu au explodat;

Costul creditelor in moneda nationala a crescut enorm (vezi ROBOR) ;

Moneda nationala s-a depreciat dramatic (peste 3 la suta) fata de moneda euro etc, etc.

Este adevarat ca au crescut pensiile, salariul minim si ajutoarele sociale, a crescut PIB-ul etc.. Dar daca privim care au fost efectele guvernarii PSD-ALDE din anul 2017, intelegem ca romanii au fost pacaliti, ca nu traiesc mai bine si ca de fapt, programul PSD-ALDE este o mare INSELATORIE.



Oare mai sunt multi romani care se vor lasa pacaliti si in 2018 de Scamatorul de Teleorman?



Eu cred ca nu, pentru ca 2018 va fi un an in care indicatorii macroeconomici ai tarii vor continua sa se deprecieze accelerat, iar trucurile fiscal-bugetare ce au fost posibile in 2017 nu vor mai putea fi repetate si in 2018", a scris Traian Basescu pe Facebook.